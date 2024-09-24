Алеся Кафельникова открыла показ на Неделе моды в Париже в стильном мини

Манекенщица прошлась по подиуму в рамках показа бренда Weinsanto. Алеся Кафельникова удостоилась чести первой представить образ из новой коллекции модного дома. Модель вышла на подиум в облегающем мини-платье на тонких бретелях.

Алеся Кафельникова Фото: Victor VIRGILE/Getty Images

Дополнением экстравагантного наряда манекенщицы стали остроносые серебристые туфли, длинные перчатки в тон платье и кепи. В этот раз стилисты оставили акцент именно на ярком платье, сделав Кафельниковой натуральный макияж. Образ Алеси был пропитан одновременно парижским шиком и дерзостью.

Кафельникова стремительно вернулась к модельной карьере после рождения дочери. В 2023 году Алеся дважды выходила на подиум в рамках Недели моды, а также приняла участие в десятках стильных фотосессий для известных брендов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Джейн Фонда поразила публику роскошным выходом на подиум в Париже