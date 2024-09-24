Австралийские пожарные анонсировали выход горячего календаря на 2025 год

Проект Firefighters существует с 1993-го. Вот уже 31 год подряд австралийские пожарные раздеваются ради фотосессии для традиционного календаря. Местные огнеборцы делают горячие кадры, которые помогают собрать средства для пострадавших от пожаров.

Календарь с австралийскими пожарными Фото: australianfirefighterscalendar.com

Весь доход от продажи товаров благотворительного проекта Firefighters с австралийскими пожарными идёт в фонд помощи людям, получившим серьёзные ожоги. Каждый раз все календари раскупаются максимум за несколько дней.

Храбрецы делают фотографии с милыми зверушками (так, например, было в прошлом году, когда Австралия пережила страшнейший период лесных пожаров) или же в привычной для себя обстановке. Главная фишка – никаких футболок.

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