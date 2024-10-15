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Эксперт рассказал, чего нельзя делать, если вы проснулись среди ночи

Эксперт рассказал, чего нельзя делать, если вы проснулись среди ночи
Чего нельзя делать, если вы проснулись среди ночи
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Когда человек просыпается среди ночи, то он судорожно пытается вновь заснуть, чтобы выспаться. Но делать так нельзя, говорит Фиона Барвик, директор Программы сна и циркадного здоровья Медицинской школы Стэнфордского университета.

Оказывается, нужно выполнять прямо противоположные действия: необходимо встать с кровати и заняться чем-то другим, пока вы снова не почувствуете сонливость.

Важно не оставаться в постели. Это заставит ваш мозг и тело ассоциировать вашу кровать с бодрствованием, а не со сном. Может быть трудно покинуть тёплую, удобную постель после пробуждения среди ночи. Но подумайте об этом шаге как об инвестиции в лучший сон.

Также важно противостоять желанию взять телефон в руки в этот период. Синий свет экрана обманывает ваш мозг, заставляя его думать, что сейчас день, тем самым ещё больше нарушая работу ваших биологических часов.

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