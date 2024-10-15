Эксперт рассказал, чего нельзя делать, если вы проснулись среди ночи

Когда человек просыпается среди ночи, то он судорожно пытается вновь заснуть, чтобы выспаться. Но делать так нельзя, говорит Фиона Барвик, директор Программы сна и циркадного здоровья Медицинской школы Стэнфордского университета.

Оказывается, нужно выполнять прямо противоположные действия: необходимо встать с кровати и заняться чем-то другим, пока вы снова не почувствуете сонливость.

Важно не оставаться в постели. Это заставит ваш мозг и тело ассоциировать вашу кровать с бодрствованием, а не со сном. Может быть трудно покинуть тёплую, удобную постель после пробуждения среди ночи. Но подумайте об этом шаге как об инвестиции в лучший сон.

Также важно противостоять желанию взять телефон в руки в этот период. Синий свет экрана обманывает ваш мозг, заставляя его думать, что сейчас день, тем самым ещё больше нарушая работу ваших биологических часов.

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