Исследование: злоупотребление алкоголем по-разному влияет на мужчин и женщин

Учёные из США обнаружили, что у мужчин и женщин, страдающих алкогольной зависимостью, разная биохимия — поэтому им может потребоваться разное лечение. Их работы была представлена на конгрессе Европейской коллегии по нейропсихофармакологии в Милане.

В исследовании приняли участие 268 мужчин и 132 женщин с алкогольной зависимостью. Авторы выяснили, что у мужчин наблюдались низкие уровни тестостерона и других гормонов, что связано с сильным желанием выпить и депрессией. У женщин таких чётких закономерностей не выявлено.

Анализ крови показал, что уровни половых гормонов, таких как тестостерон и эстрогены, влияют на риск возвращения к алкоголю, а также поведение при зависимости. Например, у женщин с высоким уровнем тестостерона риск рецидива в первые три месяца лечения был выше.

Учёные подчеркнули, что важно понимать эти различия, чтобы разрабатывать эффективные методы лечения.

Если вы лечите мужчину и женщину от алкоголизма, вы имеете дело с разными биохимическими и психологическими отправными точками. Это означает, что-то, что работает для мужчины, может не работать для женщины, и наоборот.

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