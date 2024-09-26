Виктория Бекхэм рассказала, как сохранить искру в отношениях

Супруги счастливы вместе больше 25 лет. Викторию и Дэвида Бекхэм называют одной из самых образцовых пар среди знаменитостей. Экс-футболист рассказывал, что буквально с первого взгляда влюбился в свою жену. В жизни семьи Бекхэм было много тяжёлых моментов, однако им удавалось с ними справляться.

Виктория поделилась секретом, который помогает ей и Дэвиду поддерживать огонь в отношениях. По словам дизайнера, супругам важно как можно чаще бывать наедине. Специально для этих целей возлюбленные выделили сразу несколько комнат в своём поместье в Хартфордшире, которые оборудовали под спальни. В эти помещения доступ есть только у Дэвида и Виктории.

Кроме того, бывшая «перчинка» призналась, что даже дома старается выглядеть безупречно, поэтому в её гардеробе есть много красивых и эксклюзивных комплектов белья, пижам и ночных сорочек.

Я каждый вечер ложусь в кровать с Дэвидом Бекхэмом. Было бы неправильно никак не проявлять себя, — пошутила Виктория.

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