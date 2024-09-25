В России выявлены два случая заболевания новым штаммом ковида XEC

Быстро распространяющийся по миру штамм COVID-19 добрался и до России. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

XEC наиболее распространён во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании.

По последним данным, в России зарегистрированы два случая заражения новым вариантом ковида: в Уфе и в Ростовской области. В Роспотребнадзоре отмечают, что мониторинг последовательностей SARS-CoV-2, циркулирующих на территории России, ведётся в постоянном режиме.

В период подъёма заболеваемости эксперты рекомендуют россиянам соблюдать меры профилактики: носить маски, тщательно мыть руки с мылом, избегать контактов с больными людьми, а также часто проветривать помещения.

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