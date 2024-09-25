В Краснодарском крае несколько дней ищут туриста, уплывшего рыбачить на сапборде

Мужчина отправился на рыбалку 22 сентября. В Краснодарском крае спасатели развернули операцию по поиску Бориса Рылёва, который уплыл в море на сапборде, чтобы порыбачить, и пропал. Известно, что мужчина вышел в море в районе хутора Джанхот. По словам супруги пропавшего, он всегда уверенно обращался с сапбордом, а в этот раз неожиданно пропал из виду.

Вышел в море на сапе рыбачить. Далеко от берега он никогда не отплывал. На сапе не первый день, опыт нахождения у него есть. Всегда был на виду, тут из вида пропал. Никуда не собирался плыть, подвигов совершать тем более. Что произошло, я не могу комментировать. Кто-то пишет [в Сети], что он поплыл в Геленджик — он никуда не собирался плыть. Он не камикадзе, не экстремал, обыкновенный мужчина, который любит рыбалку. Всегда он в пределах видимости, мы же не первый день на отдыхе, — поделилась Елена Рылёва.

Во вторник, 24 сентября, поиски Бориса пришлось приостановить из-за плохих погодных условий. Операцию возобновили, как только это стало возможным. Елена пожаловалась, что спасатели не спешат поднимать в воздух вертолёты и осматривают прибрежные зоны только на катерах.

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