В Геленджике пройдёт ежегодный горный ультрамарафон White Bride Ultra Gelendzhik

В этом году на старт выйдут участники со всей страны, а местом старта и финиша станет площадка «Геленджик Арена». С 28 по 29 сентября в Геленджике в третий раз пройдёт масштабный горный ультрамарафон White Bride Ultra Gelendzhik, призовой фонд которого составит более 1,6 млн рублей.

Участники забега попробуют свои силы на дистанции от 15 до 117 км, а также преодолеют специальный свадебный маршрут на 2 км. Кроме того, отдельные старты предусмотрены для юных спортсменов – они смогут пробежать дистанции на 1 км и 3 км.

Первыми 28 сентября на старт выйдут участники Wedding Race. Главная фишка забега – костюмы невест и женихов. В этот же день состоятся и забеги для детей: SUN FUN RUN на 1 км и Raccoon 3K на 3 км. Помимо этого, в субботу свои силы попробуют и участники забега на титульную дистанцию L120. Им предстоит преодолеть 117 км с набором высоты 5488 м.

На второй день ультрамарафона рано утром на старт выйдут участники забегов на дистанции от 15 до 70 км. Начальная точка дистанции на 15 км находится в селе Дивноморское, участники остальных дистанций будут бежать от Центральной площади города.

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