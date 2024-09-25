Джонни Депп решился на кардинальные перемены во внешности

Актёр готовится сделать несколько пластических операций. Анонимный источник, приближённый к Джонни Деппу, рассказал о его глобальных планах на преображение. По словам инсайдера, 61-летний голливудский актёр хочет сделать несколько подтяжек лица, пересадку волос, а также избавиться от лишнего веса.

Он стал куда более серьёзно относиться к тому, что происходит с его телом. Джонни составляет что-то вроде плана по улучшению здоровья и внешности, — поделился источник.

В ближайшее время Депп собирается начать работу над кожей. Скорее всего, на первых этапах это будут косметологические процедуры, а уже после станет ясно, насколько актёру требуется хирургическая подтяжка. Кроме того, Джонни намерен нарастить мышечную массу и поработать над своим имиджем хулигана.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Джонни Депп поразил публику кардинальными переменами во внешности