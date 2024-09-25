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Джонни Депп решился на кардинальные перемены во внешности

Джонни Депп решился на кардинальные перемены во внешности
Джонни Депп
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Актёр готовится сделать несколько пластических операций. Анонимный источник, приближённый к Джонни Деппу, рассказал о его глобальных планах на преображение. По словам инсайдера, 61-летний голливудский актёр хочет сделать несколько подтяжек лица, пересадку волос, а также избавиться от лишнего веса.

Он стал куда более серьёзно относиться к тому, что происходит с его телом. Джонни составляет что-то вроде плана по улучшению здоровья и внешности, — поделился источник.

В ближайшее время Депп собирается начать работу над кожей. Скорее всего, на первых этапах это будут косметологические процедуры, а уже после станет ясно, насколько актёру требуется хирургическая подтяжка. Кроме того, Джонни намерен нарастить мышечную массу и поработать над своим имиджем хулигана.

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