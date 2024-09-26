Дженнифер Гарнер произвела фурор редким выходом в свет на Неделе моды в Париже

В последнее время актриса не так часто радует поклонников стильными выходами в свет. Дженнифер Гарнер стала одной из звёзд, посетивших показ бренда Dior, который прошёл в рамках Недели моды в Париже.

52-летняя актриса не стала изменять себе и появилась на ковровой дорожке мероприятия в лаконичном и сдержанном образе. Дженнифер позировала перед фотографами в чёрном платье с поясом и в твидовом жакете. Дополнением наряда стали классические туфли Мэри Джейн и маленькая сумочка. Гарнер отказалась от сложной укладки и яркого макияжа.

Дженнифер Гарнер Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Поклонники отметили, что актриса умудряется затмевать коллег даже в таких простых образах:

«Мне кажется, нам стоит поучиться у Дженнифер, как одеваться просто, но при этом быть сногсшибательной», «Тут наверняка дело в харизме», «Дженнифер — пример того, что главное украшение женщины — улыбка, а не стильное платье».

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