Бодибилдер поделился лучшим советом, как при похудении терять жир, а не мышцы

Профессиональный бодибилдер Майкл Израетель рассказал о простом изменении в рационе, которое поможет сбросить жир и нарастить мышцы. По его словам, диета важнее упражнений, когда дело касается похудения. Он рекомендует уделять 80% внимания тому, что вы едите, и лишь 20% — тренировкам.

Хотя упражнения помогают сжигать калории, наше тело склонно приспосабливаться к более высоким уровням активности. Эта адаптация затрудняет компенсацию плохого питания только тренировками, объяснил эксперт.

Майкл Израетель призвал сократить потребление обработанных закусок. Такая стратегия, по его словам, гораздо более эффективна для создания дефицита калорий, чем просто ставка на занятия в спортзале.

Перестаньте есть вредную пищу каждый день. Просто съешьте два кусочка вредной пищи в пятницу и два кусочка вредной пищи в субботу.

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