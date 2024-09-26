Анджелина Джоли и её дочь Вивьен сделали парные татуировки

Боди-арт всегда был наполнен для актрисы особенным смыслом. Анджелина Джоли в новом интервью рассказала, что она и её дочь Вивьен сделали парные татуировки. По словам звезды, такая идея возникла в процессе их совместной работы над мюзиклом «Аутсайдеры».

Анджелина была продюсером постановки, а Вивиен взяла на себя роль её личного помощника. Мама и дочь нанесли одинаковую надпись, вдохновлённую одним из персонажей «Аутсайдеров».

Я сделала татуировку Stay Gold («Оставайся золотом») вместе с Вив во время нашей работы над мюзиклом. Это действительно очень много значит для нас вместе и по отдельности, — поделилась Энджи.

Более того, оказалось, что такую татуировку сделали не только Джоли и её дочь. Актриса рассказала, что надпись Stay Gold теперь есть у всех, кто так или иначе связан с «Аутсайдерами».

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