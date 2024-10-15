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Психолог объяснил, как наличие собаки влияет на здоровье его хозяина

Психолог объяснил, как наличие собаки влияет на здоровье её хозяина
Как наличие собаки влияет на здоровье его хозяина
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Психолог Чивонна Чайлдс из клиники Кливленда в США назвал причины завести собаку. По словам эксперта, такой питомец положительно влияет на состояние здоровья его владельца.

Так, собака улучшает психическое здоровье, облегчая симптомы депрессии и тревоги. Жизнь с питомцем способствует высвобождению дофамина и серотонина, что положительно влияет на настроение и самочувствие, говорит доктор. Простое поглаживание собаки может значительно снизить уровень стресса.

Ещё одним важным преимуществом собак является то, что они мотивируют нас больше заниматься спортом. Более того, прогулки с домашним животным помогают заводить новые социальные связи.

Также собаки улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы. По мнению учёных, это связано в первую очередь с тем, что владельцы питомцев регулярно занимаются спортом. Это помогает поддерживать здоровый вес тела и снижать уровень сахара в крови, что положительно влияет на работу сердца.

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