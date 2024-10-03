Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Гастроэнтеролог назвал фрукты для избавления от запоров и вздутия живота

Гастроэнтеролог назвал фрукты для избавления от запоров и вздутия живота
Фрукты для избавления от запоров и вздутия живота
Аудио-версия:
Комментарии

Доктор Джозеф Салхаб поделился лучшими продуктами, которые помогут справиться с проблемами с пищеварением. По словам гастроэнтеролога, предпочтение нужно отдавать шести фруктам.

Яблоки. Эти фрукты, богатые клетчаткой, эксперт советует есть ежедневно для достижения лучшего эффекта.

Киви. Содержит клетчатку и актинидин, которые помогают пищеварению.

Драконий фрукт. Является богатым источником пищевых волокон.

Груши. Фрукт содержит натуральный сахарный спирт под названием сорбит, который является натуральным слабительным.

Папайя. Фрукт содержит пищеварительные ферменты, помогающие бороться со вздутием живота»

Чернослив. Он стимулирует пищеварение и предотвращает запоры.

Читайте также:
Гречка с кефиром для похудения: вкусные рецепты и меню на 7 дней
Гречка с кефиром для похудения: вкусные рецепты и меню на 7 дней

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android