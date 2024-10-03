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Гастроэнтеролог назвал фрукты для избавления от запоров и вздутия живота

Доктор Джозеф Салхаб поделился лучшими продуктами, которые помогут справиться с проблемами с пищеварением. По словам гастроэнтеролога, предпочтение нужно отдавать шести фруктам.

Яблоки. Эти фрукты, богатые клетчаткой, эксперт советует есть ежедневно для достижения лучшего эффекта.

Киви. Содержит клетчатку и актинидин, которые помогают пищеварению.

Драконий фрукт. Является богатым источником пищевых волокон.

Груши. Фрукт содержит натуральный сахарный спирт под названием сорбит, который является натуральным слабительным.

Папайя. Фрукт содержит пищеварительные ферменты, помогающие бороться со вздутием живота»

Чернослив. Он стимулирует пищеварение и предотвращает запоры.

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