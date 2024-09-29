Эксперт по гигиене рассказал, как часто следует стирать подушки

Специалист Мэри Фьюзер дала ценные рекомендации по гигиене подушек. По её словам, многие напрасно игнорируют стирку этого важного изделия для сна.

Эксперт отметил, что подушки становятся рассадниками пота, пылевых клещей и бактерий. Даже специальные противомикробные накладки не защищают человека от распространения вредителей.

По словам Мэри Фьюзер, стирать подушку следует в среднем каждые три месяца. Причём частота должна зависеть от материала, наполнения, а также индивидуальных особенностей человека.

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