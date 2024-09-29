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Эксперт по гигиене рассказал, как часто следует стирать подушки

Эксперт по гигиене рассказал, как часто следует стирать подушки
Как часто следует стирать подушки
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Специалист Мэри Фьюзер дала ценные рекомендации по гигиене подушек. По её словам, многие напрасно игнорируют стирку этого важного изделия для сна.

Эксперт отметил, что подушки становятся рассадниками пота, пылевых клещей и бактерий. Даже специальные противомикробные накладки не защищают человека от распространения вредителей.

По словам Мэри Фьюзер, стирать подушку следует в среднем каждые три месяца. Причём частота должна зависеть от материала, наполнения, а также индивидуальных особенностей человека.

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