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Россиянин поспорил, что отожмётся 240 раз, но заработал инфаркт после 239 повторений

Россиянин поспорил, что отожмётся 240 раз, но заработал инфаркт после 239 повторений
Мужчина заработал инфаркт из-за спора
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Врачи успели спасти мужчину. В одну из больниц Омска поступил пациент с инфарктом. Выяснилось, что в таком состоянии он оказался из-за спора. Мужчина пытался доказать товарищу, что сможет отжаться 240 раз. Поначалу всё шло действительно успешно. Омичу удалось выполнить 239 повторений, однако неожиданно он потерял сознание.

Перепуганный друг мужчины поспешил вызвать скорую помощь. Приехавшие медики реанимировали пострадавшего и госпитализировали его. Мужчине сделали срочную операцию.

Пациенту провели стентирование коронарных артерий, затем курс лечения и реабилитации, — рассказали в больнице, куда попал мужчина.

К счастью, любитель азарта быстро пришёл в сознание. Он лично рассказал врачам увлекательную историю о своих приключениях и пообещал больше так не рисковать. Впереди у него долгое восстановление.

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