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Экстремал прыгнул на ковре-самолете в высоты 2400 метров и пролетел 1 км

Экстремал прыгнул на ковре-самолёте с высоты 2400 метров и пролетел 1 км
Фредди Монтиньи
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Житель Франции признался, что с детства мечтал почувствовать себя настоящим Аладдином. Фредди Монтиньи совершил прыжок с высоты 2400 метров с горы Круа де Тот. 44-летний экстремал пролетел на «ковре-самолёте» около километра. Во избежание лишнего риска мужчина надел парашют, который спас бы его в случае внештатной ситуации.

Фредди Монтиньи

Фредди Монтиньи

Фото: Из личного архива Фредди Монтиньи

Благодаря своему летающему ковру я понял, что запросто могу бросить вызов привычной реальности, несмотря на то что перемещаться на нём я могу не с любой скоростью и не в любом направлении, — рассказал Монтиньи после прыжка.

Фредди вот уже 19 лет занимается парапланеризмом. В возрасте 30 лет он начал прыгать с парашютом, а в 35 захотел освоить управление дельтапланом. Осуществить мечту о полёте на «ковре-самолёте» экстремал смог с помощью отточенных за многие годы навыков.

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