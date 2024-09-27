Дочь Джона Траволты рассказала о семейном велопутешествии по Австралии

Девушка в восторге от этого приключения. Джон Траволта старается всё свободное время проводить со своими детьми. Сын Бенджамин и дочь Элла Блю с большим энтузиазмом реагируют на любую идею Джона, поэтому каждое семейное путешествие становится ещё более ярким и запоминающимся.

Недавно Траволта отвёз детей в Австралию. Элла рассказала, что во время поездки в Сидней основным средством передвижения для них стал велосипед. По словам девушки, благодаря этому ей и её семье удалось увидеть город и его окрестности с самых неожиданных ракурсов.

У нас было невероятно насыщенное путешествие. Мы целыми днями катались на велосипедах. Конечно, иногда было страшновато, поскольку в Австралии левостороннее движение. Но это было весело, — поделилась Элла.

За время поездки семья Траволта проехала десятки километров. Велоспорт – одно из многих спортивных увлечений Джона и его детей. Зимой они, как правило, катаются на сноубордах, а летом стараются поддерживать себя в форме, активно крутя педали.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Анджелина Джоли и её дочь Вивьен сделали парные татуировки