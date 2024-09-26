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Наталья Водянова произвела фурор своим появлением на показе в белом полупрозрачном платье

Наталья Водянова произвела фурор своим появлением на показе в белом полупрозрачном платье
Наталья Водянова
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Супермодель поддержала тренд на кружево. Наталья Водянова появилась на показе бренда Dior, который прошёл в рамках Недели моды в Париже. 42-летняя манекенщица блистала на ковровой дорожке события в белоснежном полупрозрачном платье, напоминающем облако.

Наталья Водянова

Наталья Водянова

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior

Неожиданной деталью в образе Натальи стал меховой кардиган, который сделал наряд более загадочным и романтичным. Водянова позировала перед камерами с аккуратными локонами и естественным макияжем в стиле clean girl, главной фишкой которого является сияющая кожа без плотной тональной основы.

В последнее время звёзды всё чаще отдают предпочтение образам из кружева. Как правило, они приходят на светские мероприятия в полностью чёрных луках «вамп», которые дополняют макияжем с бордовым акцентом на губы.

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