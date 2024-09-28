28 и 29 сентября в Москве пройдут забеги «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

Самые необычные забеги сезона состоятся уже на этих выходных. 28 и 29 сентября атлеты и их хвостики соберутся в «Битцевском лесу», чтобы вместе пробежать 2 км по живописному осеннему парку. В субботу на старт выйдут участники кросса «Быстрый пёс», а в воскресенье — кросса «Лисья гора».

Старт «Быстрый пёс» пройдёт в несколько волн с небольшими интервалами между группами. У каждого пушистого участника будет именной стартовый номер, а на финише всем выдадут настоящие медали. Кроме того, победителей и их хозяев ждут кубки и денежные вознаграждения.

Кросс «Быстрый пёс» Фото: Беговое сообщество

А 29 сентября состоится забег по пересечённой местности на дистанции от 2 до 8 км – «Лисья гора». Этот старт заслуженно называют одним из самых непредсказуемых и интересных. Бегунам предстоит показать себя на маршруте, который пролегает по грунтовым тропинкам. Природная трасса часто преподносит сюрпризы, и никто не знает, каким кросс будет на этот раз.

Участников ждёт кольцевая трасса с естественным рельефом, широкая стартовая линия, раздельные старты для мужчин и женщин: девушки 18-19 лет пробегут 2 км, юноши 18-19 лет и женщины от 35 лет – 4 км, женщины 20-34 и мужчины от 35 лет – 6 км, а мужчины 20-34 лет – 8 км. Кроме того, предусмотрены командные соревнования, где можно будет принять участие в эстафете 4х1 км и разделить эмоции с друзьями.

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