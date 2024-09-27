Синоптики дали неутешительный прогноз погоды в Москве на выходные

Тепло покидает столицу, сообщают специалисты Гидрометцентра России.

Солнечный антициклон покидает столичный регион. Его оттесняет активный и обширный атлантический циклон, он прервёт продолжительный сухой период и принесёт дожди.

Метеорологи отмечают, что в пятницу и субботу Москва ещё будет находиться в тёплой части циклона, но уже днём в воскресенье на его смену придёт холодный атмосферный фронт. Прохладным будет понедельник следующей недели, но во вторник вновь потеплеет.

В выходные в столице температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днём столбики термометров поднимутся до +18…+21 градус. Прогнозируются дожди, а в субботу — усиление ветра до 15 метров в секунду.

В понедельник тоже возможны осадки, днём будет +11…+16 градусов. Во вторник дожди обойдут регион стороной, воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Читайте также: Эксперт прогнозирует аномальное тепло в Москве в начале октября

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.