Житель Индии проехал 150 км на велосипеде без рук и попал в Книгу рекордов Гиннесса

На это у него ушло 7 часов 18 минут и 13 секунд. Велосипедист из Индии Вайбхав Раджамани установил новый рекорд Гиннесса, проехав на велосипеде без помощи рук дистанцию протяжённостью 151,33 километра. 22-летний спортсмен с детства тренировался в навыке балансирования на велосипеде.

Вайбхав Раджамани Фото: guinnessworldrecords.com

По словам Вайбхава, он впервые попробовал сесть за руль в возрасте пяти лет. С того момента он регулярно занимался и часто преодолевал несколько десятков километров за день. По словам рекордсмена, постепенно езда на велосипеде без рук стала для него обычным делом.

Предыдущий рекорд принадлежал велогонщику Роберту Джону Мюррею из Канады. Ему удалось проехать 130,29 километра без единого касания руками руля. К слову, в Книгу рекордов Гиннесса спортсмен попал всего лишь в декабре 2023 года.

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