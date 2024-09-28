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Адриана Лима вернулась на подиум после 6-летнего перерыва

Адриана Лима вернулась на подиум после шестилетнего перерыва
Адриана Лима
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В последнее время модель была сосредоточена на семье. Адриана Лима после шестилетнего перерыва вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже. 43-летняя манекенщица продемонстрировала наряды из новой коллекции бренда Schiaparelli.

Одним из наиболее запоминающихся подиумных луков стал образ с белым платьем в клетку в стиле 80-х. Необычный фасон, корсет и золотые пуговицы добавили ему настоящей элегантности, а гладкий пучок сделал выход Адрианы ещё более роскошным и романтичным.

Адриана Лима

Адриана Лима

Фото: Из личного архива Энтони Барсумяна

Модель призналась, что участвовать в показе после столь длительного перерыва было непросто, однако она получила настоящее удовольствие и твёрдо решила окончательно вернуться к карьере манекенщицы.

Кроме того, Лима серьёзно поработала над собой, прежде чем выйти на подиум. Она избавилась от филлеров, из-за которых всего год назад была совершенно не похожа на себя. Посмотреть, как Адриана выглядела после уколов красоты, можно здесь.

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