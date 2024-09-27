Дэвид Бекхэм рассказал, что его жена ест одно и то же на протяжении 25 лет

Дизайнер уверена, что благодаря такому подходу у неё получается сохранять идеальную фигуру. Виктория Бекхэм всегда строго относилась к своей внешности. Оказывается, её увлечение правильным питанием и активным образом жизни куда серьёзнее, чем можно было предположить.

Дэвид Бекхэм рассказал, что его супруга на протяжении 25 лет каждый день ужинает одним и тем же блюдом. Лишь в исключительных случаях Виктория меняет меню.

К сожалению, я женат на женщине, которая последние 25 лет ест одно и то же. С тех пор как мы познакомились, она ест только рыбу на гриле и овощи, приготовленные на пару. Она очень редко выбирает что-то другое, — рассказал экс-футболист.

По его словам, Виктория в принципе не большая поклонница готовки, поэтому за завтраки, обеды и ужины в их паре отвечает он сам. Как правило, дизайнер слегка послабляет свой режим во время праздников, однако чаще всего она делает практически неуловимые отступления от привычного рациона.