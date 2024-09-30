Гидрометцентр: в Москву ненадолго вернётся тепло

В столице России в начале октября ожидается потепление. Прогноз погоды на ближайшую неделю опубликовал Гидрометцентр.

Во вторник, 1 октября, температура составит +17…+19 градусов. В среду и четверг днём воздух прогреется до +20…+22 градусов. В ночные часы синоптики обещают +5…+8 градусов.

Тепло задержится в Москве ненадолго, уже с пятницы прогнозируются дожди и похолодание. Столбики термометров днём 4 октября будут колебаться от +13 до +18 градусов, а в выходные дни — от +10 до +16 градусов. Заметно понизится температура в ночные часы. Так, с 5 на 6 октября будет всего +1…+6 градусов.

Снега пока не ожидается.

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