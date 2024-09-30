Бейонсе показала идеальную фигуру в образе Мэрилин Монро

Поп-дива перевоплотилась ради роскошной съёмки. Бейонсе прилетела в Париж не только для того, чтобы посетить Неделю моды. Она организовала съёмочную площадку в одном из лучших отелей города. Звезда поселилась в легендарном Plaza Athénée, расположенном в 8-м округе, неподалёку от Елисейских полей.

Бейонсе Фото: Из личного архива Бейонсе

В интерьерах гостиницы она устроила фотосессию в стиле 50-х годов прошлого века. На снимках Бейонсе предстала в образе Мэрилин Монро. Певица примерила блестящее золотое платье с глубоким декольте и парик, который в точности повторяет причёску самой известной блондинки планеты.

Фоном для кадра стали шикарные интерьеры отеля, огромные букеты цветов и переливающаяся огнями Эйфелева башня. В Сети уверены, что Бейонсе стала одной из немногих звёзд, кому действительно удалось передать характер и грациозность Монро.

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