Эксперт назвал три признака сексуальной зависимости

Врач-терапевт Николас Амитрано раскрыл признаки, которые могут указывать на то, что вы сексоголик. По его словам, сексуальная зависимость основана на неспособности человека контролировать своё поведение, особенно если оно негативно влияет на его жизнь.

Трудно обходиться без секса. Эксперт объяснил, что первым признаком сексуальной зависимости является трудность ограничить сексуальное поведение.

Если человеку трудно прожить пару дней или даже неделю без определённых сексуальных практик, это также может быть признаком наличия зависимости.

Приоритет сексуальному удовлетворению. Второй признак сексоголика — он ставит сексуальное удовлетворение выше других сфер своей жизни.

Рискованное поведение. Нередко зависимость требует рискованного или социально неприемлемого поведения для удовлетворения своих потребностей.

Обычными примерами являются прикосновения к себе на публике, открытая мастурбация в общественных местах, флирт с другими людьми, когда очевидно, что они не заинтересованы, неподобающие прикосновения к другим людям или фотографирование других людей без их разрешения с целью получения сексуального удовольствия.

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