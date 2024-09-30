В России за лето стало в 12 раз больше молодёжи, увлекающейся квадробикой

Популярность данного хобби в стране становится всё выше. Согласно аналитическому исследованию «Авито», квадробика и хоббихорсинг (имитация верховой езды на палке с искусственной головой лошади) на данный момент являются самыми быстрорастущими увлечениями среди молодёжи. Только за лето 2024 года уровень продажи атрибутики для квадроберов подскочил примерно в 12 раз.

Исследование показало, что молодые люди готовы тратить на своё хобби от 100 до нескольких тысяч рублей за конкретный товар. Особенно популярными среди квадроберов оказались носки, хвосты и маски ручной работы. Дороже всего сторонникам течения обходятся именно последние. За маску кошки, собаки или другого животного они готовы платить около шести тысяч рублей.

Для хоббихорсинга же молодёжь закупает сами хорсы (палки с искусственной головой лощади), попоны, уздечки и даже барьеры для скачек, цена на которые стартует от 800 рублей. Всплеск продаж амуниции для верховой езды на палке был зафиксирован весной, однако за лето он сильно упал.

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