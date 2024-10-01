В Москве прошли кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора»

На старт обоих забегов вышло около 1500 участников, из них – более 200 четвероногих бегунов. 28 и 29 сентября состоялись кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Спортсмены преодолели дистанции от 2 до 8 км по природной трассе, проложенной на территории парка «Битцевский лес».

Первыми на старт вышли пушистые спортсмены. 28 сентября собаки и их хозяева пробежали 2 км. Все хвостатые атлеты получили памятные медали, а победителям достались настоящие кубки.

Среди мужчин первыми к финишу пришли Бруно и Алексей Володин (00:06.18). Серебро досталось Куперу и Ивану Мешкову (00:06.38), третьими же к финишу пришли Турма и Алексей Петров (00:06.48). Среди женщин золото получили Руанда и её хозяйка Маргарита Мигранова (00:06.47). Второе место у Ёлки и Полины Беловой (00:07.01), а третье – у Урсы и Виктории Волковой (00:07.43).

А 29 сентября свои силы попробовали участники кросса «Лисья нора». Атлеты пробежали дистанции от 2 до 8 км самостоятельно или в составе команды.

Победители кросса «Лисья гора»

Женщины 18–19 лет (2 км) – Гудова Марина, 0:08.17;

Мужчины 18–19 лет (4 км) – Афанасьев Павел, 0:13.50;

Женщины 20–22 года (6 км) – Андреева Ульяна, 0:22.00;

Женщины 23–34 года (6 км) – Шабунина Дарья, 0:22:07;

Мужчины 20–22 года (8 км) – Рыбалкин Александр, 0:26:45;

Мужчины 23–34 года (8 км) – Петров Сергей, 0:26.10;

Женщины 35 лет и старше (4 км) – Скрипникова Екатерина, 0:15.09;

Мужчины 35 лет и старше (6 км) – Быстров Алексей, 0:20:23.

Смешанная эстафета (4х1 км)

1 место: «Беговое братство – один» — 0:11.15;

2 место: «Пивные животики» — 0:11.32;

3 место: «Беговое братство» – 0:11.47.

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