С 4 по 7 октября в Казани пройдут межрегиональные соревнования по фитнес-аэробике

На площадке выступят более 1500 участников из 23 регионов. С 4 по 7 октября в столице Татарстана пройдут межрегиональные соревнования по фитнес-аэробике, организованные Федерацией фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта РФ.

В программе соревнований заявлено пять официально аккредитованных дисциплин: аэробика, аэробика пять человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Кроме того, спортсмены продемонстрируют свои силы и в новых дисциплинах, среди которых степ-аэробика в дуэте, малой и большой группе, силовая аэробика, хип-хоп в дуэте, малой и большой группе.

Путёвку на всероссийские соревнования в Казани получили участники региональных сборных и национальной команды России. Начинающие атлеты могут выступить на межрегиональных соревнованиях и получить спортивный разряд, чтобы в будущем претендовать на место в сборной. В отдельной программе на площадку выйдут спортсмены-любители и дебютанты профессиональных соревнований.

Параллельно в Казани пройдут воркшопы по аэробике, степ-аэробике и силовой аэробике. В них могут принять участие профессионалы и тренеры. Кроме того, известный хореограф Сергей Улицкий проведёт мастер-класс по хип-хопу для участников соревнований.

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