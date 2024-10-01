Жительница Казани стала победительницей конкурса «Миссис Европа — 2024»

За звание главной красавицы боролось несколько десятков участниц. Жительница Казани Динара Саляхова стала обладательницей короны «Миссис Европа – 2024» и выиграла две дополнительные номинации: «Лучший национальный костюм» и «Выбор спонсора конкурса».

Динара – профессиональная спортсменка. Она отметила, что с большой гордостью возвращается в Россию с короной. Победа на конкурсе красоты ознаменовала завершение важного жизненного этапа Саляховой.

Для меня было большой честью представлять нашу страну — Россию — на международном уровне. Я очень рада, что возвращаюсь домой с победой, — поделилась эмоциями Саляхова.

За звание «Миссис Европа» боролись представительницы Италии, Германии, Португалии, Армении, Нидерландов и других стран. Всего же в финале собрались 25 красавиц в возрасте от 24 до 49 лет. Практически каждая из них уехала домой с победой в одной из номинаций конкурса.

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