Монике Беллуччи — 60: какие секреты помогают актрисе сохранять красоту и молодость

Главная красавица итальянского кино отмечает юбилей. Моника Беллуччи всегда была эталоном женственности и красоты. С возрастом актриса становится только прекраснее, и это не заслуга косметологов и хирургов.

Моника — сторонница естественного старения. Она ни разу не делала уколы красоты и не ложилась под скальпель. Своим главным секретом красоты звезда называет качественное увлажнение и здоровый сон. Именно хороший отдых помогает Беллуччи сохранять сияние кожи.

Удивительно, но Моника никогда не тратила часы на тренажёрный зал. Вместо этого она занимается йогой, пилатесом и плаванием. Поддерживать тело в тонусе актрисе удаётся благодаря холодному душу и массажу. Последний она, к слову, делает чаще всего с помощью оливкового масла. Его же Беллуччи использует для приготовления домашних масок для волос.

Звезда не ограничивает себя в еде. Диеты появляются в жизни Моники лишь в процессе подготовки к съёмкам. В остальное время актриса смело наслаждается любимыми блюдами и не отказывает себе в маленьких радостях.

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