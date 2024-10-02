Городские или сельские: учёные выяснили, какие мужчины живут дольше

Разница в продолжительности жизни между городскими и сельскими мужчинами за последние 20 лет значительно увеличилась. К такому выводу пришли учёные из Центра Шеффера при Университете Южной Калифорнии.

Исследование, опубликованное в Journal of Rural Health, показало, что у мужчин, проживающих в сельской местности, продолжительность жизни короче, а количество здоровых лет в пожилом возрасте меньше по сравнению с мужчинами из городских районов. Это связано с высокими показателями курения, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний среди сельских жителей.

Более того, в сельской местности чаще, чем в городах, наблюдаются проблемы с медицинскими услугами и нехватка врачей.

Сельское население сталкивается с более высокой распространённостью хронических заболеваний, что имеет серьёзные последствия для здорового старения.

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