Жительница Ижевска стала победительницей конкурса красоты, прошедшего в Индии

Она завоевала титул «Миссис Организация Объединённых Наций – 2024». Анастасия Музитова стала обладательницей короны конкурса красоты, который прошёл в Индии. 40-летняя россиянка обошла 39 соперниц из разных стран мира. За звание главной красавицы боролись замужние конкурсантки в возрасте от 30 до 52 лет.

Анастасия живёт в Ижевске и работает дизайнером интерьеров. Музитова воспитывает двоих сыновей. Несколько месяцев назад она завоевала Гран-при в номинации «Миссис Union Nation» в конкурсе «Миссис Россия Мира» и получила право представлять страну в финале международного этапа.

Своим примером я ещё раз показала всем женщинам, что известная фраза «в сорок жизнь только начинается» — абсолютная правда. С радостью возвращаюсь домой с победой, — поделилась эмоциями Анастасия.

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