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В Роспотребнадзоре назвали пять веских причин добавить в рацион опята

Специалисты Роспотребнадзора России обратили внимание на полезные свойства опят и выделили пять основных причин, почему эти грибы следует добавить в свой рацион.

Много белка и низкая калорийность. Опята помогают избежать переедания, обеспечивая длительное чувство сытости.

Высокое содержание магния и кальция. Эти микроэлементы способствует нормальной работе сердечно-сосудистой системы, поддерживая эластичность сосудов и снижая риск тромбообразования.

Железо. Оно играет ключевую роль в поддержании нормального уровня гемоглобина и переносе кислорода по организму.

Иммунная защита. Опята обладают противовирусными свойствами и содержат широкий спектр витаминов, что способствует укреплению иммунной системы и борьбе с инфекциями.

Витамины группы B. Высокое содержание этих витаминов в опятах положительно влияет на работу сердца, нервной и репродуктивной систем. От них также зависит состояние кожи, волос и ногтей.

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