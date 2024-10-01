Памела Андерсон снялась для обложки журнала без макияжа

Актриса уже несколько лет не пользуется косметикой. Памела Андерсон перестала делать макияж после того, как её визажистка умерла от онкологического заболевания. 57-летняя звезда «Спасателей Малибу» приходит в естественном образе на все мероприятия и фотосессии.

Памела Андерсон Фото: glamour.com

Памела стала героиней обложки нового выпуска журнала Glamour. В интервью изданию актриса рассказала, как изменилась её жизнь благодаря решению полностью отказаться от косметики. По словам Андерсон, она нисколько не жалеет об этом опыте и видит в нём только положительные стороны.

Я пробовала краситься самостоятельно, но как-то я вышла на улицу без косметики, и мне понравилось. Я не имею ничего против макияжа, но мне кажется, что в мои 20 лет он смотрелся на мне гораздо лучше, чем сейчас, — поделилась звезда.

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