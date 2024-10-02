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В Сети набирает популярность «грязная газировка»: диетолог рассказала о вреде напитка

В соцсетях становится популярным напиток под названием «Dirty Soda», или «грязная газировка» — смесь газировки (обычно кола), молока или жирного молока и ароматизированных сиропов. О вреде такого напитка рассказала дипломированный диетолог Ребекка Джаспан.

«Грязная газировка» является не самым полезным и питательным напитком, отметила эксперт.

Газированные напитки и ароматизированные сиропы содержат много сахара и калорий, а жирные сливки добавляют значительное количество насыщенных жиров.

Рацион с высоким содержанием добавленного сахара связан с повышенным риском заболеваний, включая диабет 2 типа и болезни сердца. Регулярное употребление подслащённых сахаром напитков обеспечивает организм большим количеством калорий без чувства сытости.

Даже выбор альтернативных газированных напитков без сахара не лишён рисков для здоровья из-за добавления искусственных подсластителей.

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