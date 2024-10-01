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Джиджи Хадид стала мемом из-за платья, в котором она появилась на Неделе моды в Париже

Джиджи Хадид стала мемом из-за платья, в котором она появилась на Неделе моды в Париже
Джиджи Хадид
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Модель была главной звездой показа из-за странного наряда. На днях Джиджи Хадид приняла участие в шоу бренда Balenciaga, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. 29-летняя манекенщица вышла на подиум в коротком платье, сделанном из ярко-жёлтого скотча, которым пользуется известная логистическая компания.

Показ Balenciaga

Показ Balenciaga

Фото: Francois Durand/Getty Images

Появление Хадид в таком виде на подиуме моментально породило огромное количество мемов в социальных сетях. Люди шутят, что Джиджи оперативно переквалифицировалась в доставщика, однако из-за Недели моды задерживает отправление посылок.

«Так вот куда подевалась моя посылка», «То есть из-за платья Хадид мне приходится так долго ждать доставку», «Мне кажется, я видел это году так в 2006… Как же медленно работает служба доставки», «Джиджи, по дороге с показа можешь забросить посылку моему другу, он как раз живёт в Париже», — шутят пользователи Сети.

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