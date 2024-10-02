Кайли Дженнер вышла в свет в платье с собственным лицом

Бизнесвумен решила запустить новый тренд. Кайли Дженнер прилетела в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды. 27-летняя звезда побывала на примерке в бутике бренда Balmain. Дизайнер Оливье Рустен создал специально для Кайли уникальный образ.
Предпринимательница поделилась снимками, для которых она позировала перед камерой в облегающем платье с огромным изображением своего лица. Портрет Дженнер вручную выкладывался из сотен страз.
Кайли Дженнер
Фото: Из личного архива Кайли Дженнер
Сегодня я от Оливье Рустена, — подписала фотографии блогерша.
Поклонники Кайли уверены, что постепенно одежда с лицам станет трендом, а Дженнер как истинная бизнесвумен сможет благодаря этому в очередной раз преумножить своё и без того приличное состояние.
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