Кайли Дженнер вышла в свет в платье с собственным лицом

Бизнесвумен решила запустить новый тренд. Кайли Дженнер прилетела в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды. 27-летняя звезда побывала на примерке в бутике бренда Balmain. Дизайнер Оливье Рустен создал специально для Кайли уникальный образ.

Предпринимательница поделилась снимками, для которых она позировала перед камерой в облегающем платье с огромным изображением своего лица. Портрет Дженнер вручную выкладывался из сотен страз.

Кайли Дженнер Фото: Из личного архива Кайли Дженнер

Сегодня я от Оливье Рустена, — подписала фотографии блогерша.

Поклонники Кайли уверены, что постепенно одежда с лицам станет трендом, а Дженнер как истинная бизнесвумен сможет благодаря этому в очередной раз преумножить своё и без того приличное состояние.

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