Кайли Дженнер закрыла модный показ в парижском Диснейленде в «платье принцессы»

Бизнесвумен прошлась по импровизированному подиуму на фоне замка Спящей красавицы. Кайли Дженнер приняла участие в показе бренда Coperni, который прошёл в рамках Недели моды в Париже прямо на территории Диснейленда. 27-летняя бизнесвумен стала главной звездой вечера.

Кайли Дженнер Фото: Lyvans Boolaky/Getty Images

Кайли удостоилась чести закрыть показ. Специально для Дженнер было создано роскошное чёрное платье с корсетом и пышным подъюбником. Дополнением наряда стали высокие перчатки, которые ещё сильнее приблизили лук к нарядам диснеевских принцесс. Особенно эффектно Кайли выглядела, дефилируя перед гостями показа на фоне замка Спящей красавицы.

Дизайнеры Coperni постарались совместить в новой коллекции черты современного шика и образы героев Диснея. Во всех нарядах с показа бренда на Неделе моды прослеживаются отсылки к классическим мультфильмам корпорации.

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