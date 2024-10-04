Гастроэнтеролог назвал преимущества и недостатки ходьбы после еды

Ходьба после еды может оказать положительное влияние на здоровье, однако есть некоторые потенциальные риски. Об этом предупреждает гастроэнтеролог Цинь Рао.

Потенциальная польза ходьбы после еды:

Уменьшает газообразование и вздутие живота. Регулирует уровень сахара в крови. Улучшает сон. Снижает артериальное давление. Поддерживает психическое здоровье. Улучшает пищеварение. Снижает риск сердечных заболеваний. Способствует снижению веса.

Несмотря на многочисленные преимущества для здоровья, ходьба после еды может иметь и свои недостатки. Так, у некоторых людей может возникнуть расстройство желудка, если они начнут заниматься физической активностью сразу после приёма пищи. Это распространённое явление, которое может сопровождаться вздутием живота, тошнотой, спазмами, изжогой, диареей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.