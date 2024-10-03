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Деми Мур поделилась трогательными кадрами со своей крошечной собачкой

«Парочка чудаков»: Деми Мур поделилась трогательными кадрами со своей крошечной собачкой
Деми Мур
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Четвероногий друг всюду сопровождает актрису. Деми Мур всегда была большой любительницей собак. Крошечный чихуахуа Пинту уже несколько лет живёт в доме звезды. У пёсика есть собственная кровать, роскошные наряды, а его любой каприз выполняется в считанные минуты.

Деми Мур поделилась милыми фотографиями с Пинту. Чихуахуа, судя по всему, действительно чувствует себя настоящим королём. На кадрах он гордо восседает на руках хозяйки.

Деми Мур

Деми Мур

Фото: Из личного архива Деми Мур

Просто парочка чудаков, — подписала снимки актриса.

Мур рассказывала, что ради многочисленных питомцев даже пожертвовала своей личной жизнью. По словам голливудской дивы, она привыкла всё свободное время проводить с любимцами и делать всё, чтобы они чувствовали себя настоящими звёздами.

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