Становятся ядовитыми: когда кабачки следует немедленно выбросить?

Эксперты рассказали, в каких случаях плод представляет опасность для здоровья.

Кабачки — как и огурцы или дыни — естественным образом содержат токсин кукурбитацин. Если собирать семена самостоятельно для их посадки в следующем году, то, возможно, яд вновь образуется в плодах. Специалисты отмечают, что токсин содержится только в кабачках, выращенных в домашних условиях.

Образованию кукурбитацина могут способствовать различные обстоятельства. Одной из причин может быть близость декоративных тыкв, поскольку они содержат очень высокую долю этого токсина.

Ещё одной причиной может быть высокая температура. В жару овощи быстро подвергаются стрессу и производят токсин кукурбитацин. При употреблении токсин может вызвать такие симптомы, как диарея, рвота или тошнота.

Как только кабачок станет очень горьким, от него обязательно нужно избавиться. Это может быть явным признаком того, что плод ядовит. Кстати, термообработка не разрушает токсин, поэтому перед приготовлением кабачки нужно попробовать.

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