Учёные выяснили, как говорить со своей собакой, чтобы наладить связь

Многие люди переходят на высокий тембр, когда общаются со своими собаками — но если вы действительно хотите наладить связь с питомцем, нужно использовать другой метод.

По словам учёных из Женевского университета, с собаками нужно говорить медленнее. Дело в том, что они понимают человеческую речь в гораздо более медленном темпе, поэтому замедление речи поможет лучше общаться с питомцами.

Исследование показало, что люди «говорят» гораздо быстрее собак: их скорость речи составляет около четырёх слогов в секунду. Между тем собаки лают, рычат, гавкают и скулят со скоростью примерно два звука в секунду.

Учёные отмечают, что нейронные реакции собак на речь сосредоточены на более медленных «дельта»-ритмах, а у человека — на более быстрых «тета»-ритмах. Авторы предполагают, что у людей и собак разные системы обработки голоса, и замедление речи при общении с домашними животными в конечном итоге поможет владельцам укрепить связь с ними.

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