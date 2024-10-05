Стало известно, что у королевы Елизаветы II был рак костей

Монархиня умерла в 2022 году. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах раскрыл истинный диагноз Елизаветы II. По словам политика, королева страдала из-за рака костей, а узнала она о болезни примерно за полтора года до своей смерти.

Джонсон рассказал, что со временем недуг стало практически невозможно скрывать. Елизавете было трудно передвигаться, однако она не отказывалась от своих королевских обязанностей. Монархине назначили лечение, и от многочисленных уколов у неё были тёмные синяки на запястьях.

По словам экс-министра, в последний раз он встретился с королевой всего за несколько дней до её смерти. При этом Джонсон утверждает, что Елизавета до последнего была полна решимости и старалась делать всё, чтобы в полной мере исполнять свой долг.

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