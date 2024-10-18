Исследование: эти продукты наносят организму больший вред, чем сигареты

В новом исследовании с участием почти 10 млн человек учёные подтвердили серьёзные риски, связанные с потреблением фастфуда и ультраобработанных продуктов. По данным учёных из Университета Дикин, такая еда способна привести к депрессии и тревожности, а также спровоцировать сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак, сообщает RG.RU.

Эксперты нашли 32 потенциальных негативных последствия для организма, связанных с употреблением фастфуда и ультраобработанных продуктов. Опасность представляют входящие в эти продукты искусственные красители, эмульгаторы и ароматизаторы. В группу риска входят такие популярные продукты, как гамбургеры, чипсы, упакованная выпечка, сладкие хлопья, а также газировки с добавками.

Учёные подчёркивают, что в фастфуде недостаточно клетчатки и витаминов, тогда как содержание сахара, вредных жиров и соли значительно превышает допустимые нормы. Из-за высокого потребления такие продукты могут быть опаснее курения.

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