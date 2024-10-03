В Москву после дождей и похолодания снова вернётся тепло

Гидрометцентр России представил прогноз погоды в Москве на ближайшие дни. После недолгого периода похолодания и осадков в столице снова потеплеет.

В пятницу, выходные дни, а также в понедельник температура воздуха днём будет колебаться в пределах от +10 до +16 градусов. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до +2 градусов.

Все четыре дня в Москве прогнозируются дожди различной интенсивности.

Во вторник, 8 октября, в регионе потеплеет до +13…+18 градусов. Будет облачно, но без осадков.

В среду, 9 октября, ожидается ясная погода, без дождей. Температура воздуха составит +12…+17 градусов.

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