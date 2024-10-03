Миру угрожает эпидемия вируса Марбург: в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что миру угрожает эпидемия вируса Марбург — он неизлечим и мало изучен учёными.

Вспышка вируса произошла в Руанде 27 сентября. Подтверждено заражение 29 человек. По последним данным, от смертельной лихорадки, похожей на Эболу, погибли уже 11 человек.

Сообщается, что летальность вируса Марбург достигает 88%. Болезнь часто сопровождается кровотечением и отказом органов. Вирус распространяется при контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний заявили во вторник, 2 октября, что большинство случаев заражения произошло среди работников здравоохранения, было выявлено более 290 контактов. Сейчас не существует вакцин или противовирусных методов лечения.

В пресс-службе Роспотребнадзора РФ заявили, что ситуация со вспышкой вируса Марбург в Руанде находится на контроле ведомства. На границах специалисты проверяют граждан на наличие признаков заболевания.

Для купирования риска завоза заболевания на территорию страны у Роспотребнадзора имеются разработанные в подведомственном научном учреждении диагностическая тест-система на вирус Марбург.

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