Том Брэди продаст на аукционе свои уникальные вещи за $ 2 млн

Спортсмен решил расстаться с дорогими сердцу предметами. Том Брэди примет участие в аукционе Sotheby's, который пройдёт в ближайшее время. Футболист предложит болельщикам приобрести сразу несколько уникальных вещей из своей коллекции одежды и аксессуаров.

Вещи Тома Брэди Фото: Sotheby's

Самым дорогим лотом на торгах станут уникальные часы брендов Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet и IWC, некоторые из которых были изготовлены по специальному заказу Брэди. Их стоимость варьируется от $ 12 тыс. до $ 800 тыс.

Ожидается, что второй по ценности вещью на аукционе будет футболка команды по американскому футболу Мичиганского университета. За неё Том планирует получить не меньше $ 300 тыс. Кроме того, с молотка уйдут шлем и футболка, которые спортсмен надевал во время матчей НФЛ. Каждый лот оценивается в $ 100 тыс. С большей долей вероятности общая сумма от продажи вещей Брэди составит около $ 2 млн.

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