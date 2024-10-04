Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после завершения курса химиотерапии

Принцесса встретилась с онкобольной девочкой в рамках развития своего благотворительного проекта. Букингемский дворец сообщил, что Кейт Миддлтон и принц Уильям провели официальный приём, во время которого пообщались с пациенткой, страдающей от редкой формы онкологии.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на приёме Фото: Из личного архива Кейт Миддлтон

Встреча состоялась 2 октября в Виндзорском замке. 16-летняя Лиз Хаттон, которая была приглашена на неё, узнала о диагнозе в январе этого года. Врачи диагностировали у девочки десмопластическую мелкокруглоклеточную опухоль.

На официальной странице принца и принцессы Уэльской появились первые официальные фотографии Кейт Миддлтон, сделанные после её возвращения к работе. Принцесса позировала перед камерой вместе с супругом, Лиз и другими гостями приёма. Напомним, Миддлтон по-прежнему проходит курс лечения от онкологического заболевания, однако недавно врачи разрешили её вернуться к исполнению королевских обязанностей.

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